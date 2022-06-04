С пленными защитниками Мариуполя поддерживают связь разведчики, – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными защитниками Мариуполя осуществляют украинские разведчики.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает пресс-служба МВД.

– Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка «Азов «осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что все они окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное, — рассказал глава МВД.

Он подчеркнул, что это одна из героических страниц не только ста дней несокрушимости, но и всей истории Украины.

Напомним, как пилот вертолета рассказал, как готовились и проходили полеты на заблокированный оккупантами завод «Азовсталь» в Мариуполе.