В США обсуждают предоставление Украине истребителей

Американские военные чиновники обсуждают с украинскими коллегами возможность предоставления Украине самолетов-истребителей для противостояния в войне с россией.

Об этом сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на интервью командующего национальной гвардии Калифорнии генерала Дэвида Болдуина изданию Politico.

Американский генерал заявил, что стороны должны ускорить процесс предоставления Украине истребителей советского производства, имеющихся на вооружении в других европейских странах, а также американских самолетов современных образцов.

«МиГи – лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это тоже варианты, которые следует изучить как можно скорее. Есть много хорошего в том, что они заинтересованы в МиГах, поскольку уже изучили их, но если они собираются использовать самолеты западного типа, это вопрос дискуссии, касающийся количества, типов и возможностей самолетов, которые могут быть доступны сейчас», – высказал свое мнение Болдуин.

Американский генерал отметил, что основной вопрос, который сейчас решает Пентагон – какие истребители будут самыми эффективными для Украины в данный момент.