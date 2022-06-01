Оккупанты в Мариуполе начали сносить дома без разбора завалов - трупы вместе с мусором вывозят на свалку

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты начали сносить дома. Так россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по проспекту Единства 56-60 по усиленной охране с привлечением государственных волонтеров снесены», - сообщил советник городского головы Мариуполя.

По его словам, данные о новых телах погибших невозможно получить потому, что после сноса россияне все вывозят на свалку Левобережного района.

«Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты выселяют людей на улицу под предлогом сноса зданий, которые сами разбомбили