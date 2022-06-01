14 миллионов украинцев вынуждены были бежать из своих домов из-за войны, – ООН

Около 14 миллионов жителей Украины вынуждены были бежать из своих домов из-за российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении кризисного координатора Организации Объединенных Наций в Украине Амина Авада.

«Семьи и громады были разрушены и уничтожены. За чуть больше трех месяцев около 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети – масштабов и скорости такого перемещения еще не знала история», - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что из-за войны более трех миллионов украинских детей были вынуждены прервать образовательный процесс.

Также там подчеркнули, что, по меньшей мере, 15,7 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а еще сотни тысяч жителей Украины не имеют доступа к воде и электроэнергии.

В то же время, в организации опасаются, что с наступлением зимы жизнь миллионов украинцев может оказаться под еще большей угрозой.