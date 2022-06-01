Еще одному российскому офицеру объявили подозрение – дал приказ расстрелять колонну автомобилей с гражданскими

Командиру одной из батальонно-тактических групп рф по факту нарушения законов и обычаев войны заочно объявили о подозрении – он приказал открывать огонь по автомобилям с гражданскими.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, российский командир совместно с другими военнослужащими прибыл в Белгородскую область рф, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к кольцевой дороге Харькова.

Гражданским лицам, которые ехали на автомобилях по этой дороге, военные ВС рф приказали развернуться и покинуть указанное место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать по этой дороге для выезда в безопасную местность. Однако российский командир дал приказ обстреливать машины гражданских.

Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть машину и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и этим женщинам. В результате один военный рф и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь. Она побежала к своей машине и увидела российского солдата, который помогал ей. Он с ранением мимо по земле. Женщина посадила его в машину, спасая собственную жизнь и его жизнь.

Другие мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но оккупанты открыли по их машине огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось уехать.

Также установлено, что российский командир в 2008 году принимал участие в войне рф против Грузии и поддерживал безопасность в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.

Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.

Согласно тексту подозрения, военным преступником оказался замкомандира по военно-политической работе 25- отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС рф Евгений Зеленов. Отметим, что в росСМИ подполковника Зеленова преподносят как «героя».