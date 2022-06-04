Начальник ГУР передал в музей для экспозиции «Украина – распятье» Флаг Украины из «Азовстали»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины передал в экспозицию «Украина – распятье» Государственный Флаг Украины, развевающийся над «Азовсталью».

Об этом сообщают в пресс-службе ГУР.

Экспозиция развернута в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Чтобы передать на пожизненное хранение реликвию, которая вскоре станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств русско-украинской войны, вместе с генерал-майором Кириллом Будановым музей посетили защитники Мариуполя. Флаг Украины, который развевался над «Азосталью», сумели спасти вместе с раненными бойцами.

Во время церемонии передачи Флага руководитель военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.

На мероприятия были и жены защитников Мариуполя – тех, кто до сих пор в плену.

«Невероятную силу духа и несокрушимости излучают эти мужественные женщины. Они полны воодушевления и уверенности, они борются и будут бороться за своих мужей-героев», - сказано в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что коммуникацию с пленными защитниками Мариуполя осуществляют украинские разведчики.