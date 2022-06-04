В Чернобаевке экс-начальник автостанции стал сотрудничать с оккупантами – теперь он «глава администрации», который преследует активистов и распоряжается комимуществом

В Чернобаевской ОТГ бывший начальник местной автостанции Юрий Турулев согласился сотрудничать с русскими оккупантами, занял «пост» так называемого «главы администрации» ОТГ.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность так называемого главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.

Гауляйтер не просто является сторонником русского мира, но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры и оперативном сопровождении СБУ.

Напомним, российские оккупанты определились, что гауляйтером в Лимане в Донецкой области станет Александр Токарчик, до этого возглавлявший подразделение КП «Вода Донбасса» в этом городе.