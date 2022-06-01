На Херсонщине российские военные заминировали пляж - три человека подорвались на мине

В Лазурном Херсонской области российские оккупанты заминировали пляж. В результате три человека погибли, подорвавшись на вражеской мине.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил рф в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

3 июня трое мирных жителей, находясь на местном пляже близ пансионата «Парус», подорвались на вражеской мине. От взрыва все они погибли на месте.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств правонарушения, досудебное расследование продолжается.

Правоохранители обращают внимание граждан, что российские захватчики минируют леса, пляжи и другую местность Херсонской области.

Напомним, на Николаевщине на мине подорвались семеро взрослых и пятилетняя девочка.