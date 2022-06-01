«Берите лопаты и идите как пехота, умирайте»: россиянин рассказал о порядках в армии оккупантов

В перехваченном разговоре россиянин рассказывает маме о порядках, царящих в армии кафиров. Массовое мародерство стало обычным явлением, а в соседнем селе рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказывает, что их подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. А из-за отсутствия коммуникации все время происходят перестрелки между «своими»:

– У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят, «наших там нет». Все едут туда, все «положили». Там инженера «положили» 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2-я танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дурость: наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет.

Когда ВСУ уничтожили технику подразделения, командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами: