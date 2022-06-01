Коллаборант Балицкий, которого оккупанты назначили «губернатором» Запорожской области, попросил перевести его в Крым

Назначенный российскими захватчиками «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий попросил перевести его в Крым.

Об этом в Telegram сообщил председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Коллаборант Евгений Балицкий попросил перевести его в Крым. Мелитопольский предатель, которого раша-СМИ называют «губернатором» Запорожской области, попросился вместе с заместителями в Крым. Он объяснил свою просьбу тем, что «руководить» областью легко сможет оттуда. Очевидно, Балицкий опасается за жизнь после серии успешных действий мелитопольских партизан», - написал он.

По информации Братчука, «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов не проявил гостеприимства и в просьбе отказал.

Напомним, как в 2018 году нардеп от «Оппоблока» Балицкий заявлял, что в Украине произошел госпереворот и назвал нынешнюю власть оккупационной.

Также сообщалось, что экс-нардепу, которого оккупанты назначили «главой администрации» Запорожской области, объявили о подозрении