Российские военные из «ДНР» обратились к президенту рф с просьбой забрать их из Херсона из-за психических заболеваний, туберкулеза и цирроза.

Об этом на странице Facebook написал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он отметил, что, по свидетельствам очевидцев, на блокпостах самые жадные как раз оккупанты из так называемых республик. А как только украинские войска пошли в наступление, боевики сразу же вспомнили, что они больные.

«Выезжавший из области на подконтрольную ВСУ территорию рассказывали, что на блок постах военных рф особенно жадные были как раз боевики ДНР — забирали у людей все, что могли. А когда украинские военные пошли в атаку, ДНРовцы сразу же вспомнили, что больные. А то, что эти бойцы ДНР, как они говорят, голодные, холодные и мобилизованы даже без медосмотра – это лицо истинного отношения россии к Донбассу», – написал Хлань.

Напомним, ранее «ДНРовец» пожаловался на отношение россиян к «добровольно мобилизованным» из Донецкой области.