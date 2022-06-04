В Харькове создали чат-бот, с помощью которого можно узнать о состоянии своего дома

Жители Харькова, которые уехали из города из-за войны, смогут узнать о состоянии их жилья с помощью специального чат-бота @tviyDimKharkivBot.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

«Хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать, пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Вот его адрес – @tviyDimKharkivBot», - отметил Терехов.

По словам мэра, исходя из полученных данных, харьковчане смогут принять для себя взвешенное решение, стоит ли возвращаться в Харьков.

Терехов отметил, что разрушения в Харькове «настолько глобальны», что власти не успели обследовать каждый дом, который пострадал от российской армии.

Если дом еще не обследован, то жители получат уведомление, что информации по дому пока нет. В таком случае людям нужно будет подождать несколько дней и снова запросить информацию в чат-боте.

По словам Терехова, оккупанты повредили в городе более 2 тысяч жилых домов, 500 из которых не подлежат восстановлению.