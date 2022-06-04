СБУ ликвидировала канал финансирования российской агентуры – три жителя Киевщины наладили механизм переправки денег из рф

Во время спецоперации в Киевской области нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора. Злоумышленники наладили механизм переправки денег с рф на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

В ходе обысков у участников группировки выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали «заказы» на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных систем россии. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов рф в Черкасской области.