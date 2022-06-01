«Жаль, что не позволяют отрезать ухо»: Морпех из николаевской бригады рассказал, как пережил плен с тяжелыми ранениями

У Глеба – сломанные челюсть, нос, раздробленные кости таза. Эти травмы он получил во время обороны Мариуполя Полтавец Глеб Стрижко, который служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и участвовал в обороне Мариуполя, прошел через психологические пытки и отказ в лечении переломов таза и челюсти. Но, преодолев огромные трудности, он все-таки добрался домой.

Об этом говорится в сюжете BBC.

Сейчас 25-летний морской пехотинец лечат в полтавском госпитале. Его сломанный таз держит специальная металлическая конструкция – это одно из многочисленных ранений, полученных во время обороны Мариуполя.

Мать Глеба Олеся помогает ему сесть на больничной койке, а он кривится от боли, но, кажется, не прочь поделиться своей историей.

– Повернув голову, я увидел, что на меня нацелился танк, – вспоминает парень.

– Особенность танка в том, что нет времени между тем, как он стреляет, и тем, как снаряд попадает.

После выстрела он свалился с высоты третьего этажа.

– Я понял, что либо я докричусь и мне помогут, либо я просто умру под этими завалами, - говорит Стрижко.

– Каждый крик был чрезвычайным усилием. Где-то после третьего-четвертого крика я услышал голос своих ребят: мы здесь, мы тебе поможем.

В прошлом году Глеб стал морским пехотинцем. С 24 февраля вместе со своим подразделением защищал Мариуполь Пришли врачи и сказали, что для сохранения нашей жизни нас передадут в госпиталь российской стороне.

– Там было с десяток бойцов из разных частей, – вспоминает он.

Силы рф захватили большую часть Мариуполя, и шанс получить лучшую медицинскую помощь был только у врага.

А тем временем в родной Полтаве за Глеба молились в церкви, куда он ходил с детства. Как и остальной Украине, Свято-Успенскому кафедральному собору пришлось приспособиться к войне - сейчас его залы заполняют ящики с гуманитарной помощью.

– Я знал, что из Мариуполя есть только два пути: смерть или плен, - говорит архиепископ Федор, который до сих пор правит в этом великом храме.

Архиепископ верил, что Глеб не сдастся, но не знал, жив он или мертв. Ситуация изменилась, когда морской пехотинец появился вместе с другими украинскими пленными в сообщении поддерживаемых россией сепаратистов в социальных сетях.

– Я знал, что Бог совершил чудо, – говорит архиепископ.

– Он был в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами.

У него были сломаны челюсть, нос, раздробленные кости таза.

– Бог ответил на наши молитвы, и у меня появилась уверенность, что мы сможем освободить его из плена, – говорит архиепископ Федор.

На видео Стрижко в почти бессознательном состоянии произносит свое имя По его словам, еще больше морских пехотинцев из Полтавы пропали без вести в Мариуполе.

Стрижко вспоминает, как его лечили в плену. Из-за травм самостоятельно есть он не мог.

– Некоторые санитарки приносили еду и кормили меня, потому что сидеть я не мог, и челюсть была сломана.

– Другие могли поставить еду и сказать: «На, укроп, жри!» Еда стояла так час-другой, она приходила, спрашивала, наелся ли я, и забирала. Мы лежали без обезболивающих. Вера и понимание того, что я должен выжить, только и держали меня на плаву, – вспоминает он.

Медики в больнице были украинцами, проживавшими на оккупированных территориях Донбасса и поддерживавшими россию. Стрижко говорит, что не сердился на них.

– Эти люди восемь лет жили в российской пропаганде, и ненависть, которую они продуцировали по мне, была ее результатом.

Он также помнит чеченских боевиков и русских солдат, охранявших украинских бойцов. Ночью приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу и говорили: «Жаль, что не позволяют отрезать ухо».

В конце концов Глеба Стрижко вывезли в россию, а затем – на военный аэродром в аннексированном Крыму, где, по его словам, он никогда не забудет то, что сказал ему русский солдат.

– Если будете выполнять мои приказы, сегодня вечером будете в Украине.

Украинского морпеха погрузили в «скорую» и вывезли на территорию Украины в рамках обмена военнопленными между Украиной и россией. Сначала его отвезли в Запорожье, а затем – в родную Полтаву.

Когда он понял, что вернулся домой, не смог сдержать слез.

Стрижко был одним из более десяти украинских военнослужащих, все они - морские пехотинцы из разных частей, которые получили ранения во время обороны сталелитейного завода в Мариуполе.

– Подошел водитель, похлопал нас и сказал: «Все, ребята, будьте спокойны, вы в Украине».

– Я был ужасно счастлив, – говорит Глеб. – Я до конца еще не верил, что я в Украине – в месте, где можно свободно дышать.

Несмотря на озабоченное выражение лица матери, он точно знает, что хочет делать дальше.

– Я готов продолжать свою борьбу. На передовой или где-то еще. Я буду помогать армии приближать победу над россией.