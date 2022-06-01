«Жаль, что не позволяют отрезать ухо»: Морпех из николаевской бригады рассказал, как пережил плен с тяжелыми ранениями

Полтавец Глеб Стрижко, который служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и участвовал в обороне Мариуполя, прошел через психологические пытки и отказ в лечении переломов таза и челюсти. Но, преодолев огромные трудности, он все-таки добрался домой.
Об этом говорится в сюжете BBC.
Сейчас 25-летний морской пехотинец лечат в полтавском госпитале. Его сломанный таз держит специальная металлическая конструкция – это одно из многочисленных ранений, полученных во время обороны Мариуполя.
Мать Глеба Олеся помогает ему сесть на больничной койке, а он кривится от боли, но, кажется, не прочь поделиться своей историей.
– Повернув голову, я увидел, что на меня нацелился танк, – вспоминает парень.
– Особенность танка в том, что нет времени между тем, как он стреляет, и тем, как снаряд попадает.
После выстрела он свалился с высоты третьего этажа.
– Я понял, что либо я докричусь и мне помогут, либо я просто умру под этими завалами, - говорит Стрижко.
– Каждый крик был чрезвычайным усилием. Где-то после третьего-четвертого крика я услышал голос своих ребят: мы здесь, мы тебе поможем.
Пришли врачи и сказали, что для сохранения нашей жизни нас передадут в госпиталь российской стороне.
– Там было с десяток бойцов из разных частей, – вспоминает он.
Силы рф захватили большую часть Мариуполя, и шанс получить лучшую медицинскую помощь был только у врага.
А тем временем в родной Полтаве за Глеба молились в церкви, куда он ходил с детства. Как и остальной Украине, Свято-Успенскому кафедральному собору пришлось приспособиться к войне - сейчас его залы заполняют ящики с гуманитарной помощью.
– Я знал, что из Мариуполя есть только два пути: смерть или плен, - говорит архиепископ Федор, который до сих пор правит в этом великом храме.
Архиепископ верил, что Глеб не сдастся, но не знал, жив он или мертв. Ситуация изменилась, когда морской пехотинец появился вместе с другими украинскими пленными в сообщении поддерживаемых россией сепаратистов в социальных сетях.
– Я знал, что Бог совершил чудо, – говорит архиепископ.
– Он был в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами.
У него были сломаны челюсть, нос, раздробленные кости таза.
– Бог ответил на наши молитвы, и у меня появилась уверенность, что мы сможем освободить его из плена, – говорит архиепископ Федор.
По его словам, еще больше морских пехотинцев из Полтавы пропали без вести в Мариуполе.
Стрижко вспоминает, как его лечили в плену. Из-за травм самостоятельно есть он не мог.
– Некоторые санитарки приносили еду и кормили меня, потому что сидеть я не мог, и челюсть была сломана.
– Другие могли поставить еду и сказать: «На, укроп, жри!» Еда стояла так час-другой, она приходила, спрашивала, наелся ли я, и забирала. Мы лежали без обезболивающих. Вера и понимание того, что я должен выжить, только и держали меня на плаву, – вспоминает он.
Медики в больнице были украинцами, проживавшими на оккупированных территориях Донбасса и поддерживавшими россию. Стрижко говорит, что не сердился на них.
– Эти люди восемь лет жили в российской пропаганде, и ненависть, которую они продуцировали по мне, была ее результатом.
Он также помнит чеченских боевиков и русских солдат, охранявших украинских бойцов. Ночью приходили чеченцы и издевались, водили ножом по телу и говорили: «Жаль, что не позволяют отрезать ухо».
В конце концов Глеба Стрижко вывезли в россию, а затем – на военный аэродром в аннексированном Крыму, где, по его словам, он никогда не забудет то, что сказал ему русский солдат.
– Если будете выполнять мои приказы, сегодня вечером будете в Украине.
Украинского морпеха погрузили в «скорую» и вывезли на территорию Украины в рамках обмена военнопленными между Украиной и россией. Сначала его отвезли в Запорожье, а затем – в родную Полтаву.
Когда он понял, что вернулся домой, не смог сдержать слез.
Стрижко был одним из более десяти украинских военнослужащих, все они - морские пехотинцы из разных частей, которые получили ранения во время обороны сталелитейного завода в Мариуполе.
– Подошел водитель, похлопал нас и сказал: «Все, ребята, будьте спокойны, вы в Украине».
– Я был ужасно счастлив, – говорит Глеб. – Я до конца еще не верил, что я в Украине – в месте, где можно свободно дышать.
Несмотря на озабоченное выражение лица матери, он точно знает, что хочет делать дальше.
– Я готов продолжать свою борьбу. На передовой или где-то еще. Я буду помогать армии приближать победу над россией.