Истории о детях, погибших во время войны

4 июня в Украине чтят память детей, погибших в результате российской агрессии.

День памяти установил Верховная Рада Украины в 2021 году. Дата 4 июня выбрана не случайно – в этот день в мире отмечают Международный день детей – невинных жертв агрессии.

В Украинском институте национальной памяти рассказали о трагедиях, которые принесла война России против Украины.

С 2014 года, как отмечается в постановлении ВРУ по памятной дате, в Луганской и Донецкой областях из-за вооруженной агрессии РФ и других действий государства-агрессора погибли по меньшей мере 240 детей. А за 100 дней полномасштабной войны России против Украины жертвами агрессивной политики Кремля и военных преступлений российской армии стал, по меньшей мере, 261 ребенок. Еще 463 ребенка (только по предварительным данным) были ранены.

За каждой оборванной или искалеченной детской жизнью стоит преступление российского государства-оккупанта и его армии. Ниже рассказываем лишь несколько трагедий, которые принесла война и агрессивная политика руководства соседнего государства, которое эту войну развязало. Важно со временем рассказать, по крайней мере, где-то задокументировать каждую такую историю. Чтобы наша память о жертвах не была сухой и безымянной. Но также и для того, чтобы за каждое преступление наступила ответственность и справедливое наказание.

Ростислав из Киева мечтал, когда вырастет, купить себе машину BMW, а пока был жизнерадостным ребенком – любил ходить в МакДональдс, собирать лего и играть с друзьями в футбол. из-за войны, развязанной Россией, его мечты так и не сбудутся.

В последний день зимы семья была в одном из сел Бучанского района. Они думали, что в деревне спастись будет легче. Однако оказались под оккупацией. Рашисты на глазах у родных выпустили у 13-летнего парня снаряд длиной 16 см и не оставили ему никаких шансов на жизнь, которую Ростислав очень любил.

«Во сне спасибо, что приходит мой сынишка. Рассказывает мне, как он там. – делится мама мальчика Марина Пичкур. – Я хоть во сне могу его обнять и поцеловать. Недавно приснилось, что он плачет и говорит: «Мама, я по тебе очень скучаю». Я тоже плачу и говорю: «Сыночек, я еще немного поживу и обязательно приду к тебе. Он сказал: "Хорошо, мама".

Марина рассказывает, что Ростислав был золотым ребенком, хорошо учился, любил изучать немецкий и украинский языки, в декабре защитил красный пояс из Тхеквондо, собирал машинки Hot Wheels и мечтал о братике. Когда русский снаряд унес жизни у ее сына, Марина Пичкур была на 6-м месяце беременности.

Похоронили Ростислава в Хмельницкой области, после того как саперы забрали снаряд из его тела.

Кирилл из Мариуполя в полтора года больше всего любил свою маму. Он уже говорил слово «мама», четко произносил слоги и вообще был развитым, веселым и резвым малышом.

Марина Яцко, мама мальчика, заменяла сыну и папу, ведь с мужем они развелись еще перед рождением ребенка, и он не видел своего сына. К сожалению, уже не увидит, разве что на телефоне у Марины сохранились фото и видео, которые женщина не хочет удалять.

4 марта в Мариуполе обстреливали жилые дома.

Мы были в квартире на окраине города. Помню, что услышала очень резкий звук, похожий на гром, увидела вспышку, и меня отбросило на пол ударной волной. Снаряд попал в наш дом. Секунд 10 я ничего не видела и не слышала, лежала на полу. А когда пришла в себя – увидела, что мой мальчик лежит на полу и плачет, а под ним лужа крови. Мы сразу же взяли его на руки, я замотала голову бинтом, выбежала в коридор и побежала к машине моего парня, она была под подъездом. Мы доехали под обстрелами в ближайшую больницу через 3 минуты. Нас сразу приняли в реанимацию. Я ждала под палатой целый час, это была вечность… Потом вышла врач и сказала, что у моего мальчика смертельное ранение в голову обломком от снаряда, и его невозможно было спасти…», – вспоминает мама.

Малыш был влюбленным и долгожданным единственным ребенком Марины. Обожал есть картофельное пюре с кусочками курицы, печенье, хлеб, борщ. Любил познавать мир, собирать пирамидки, складывать мозаику и, как большинство мальчиков, играл машинками.

«Он был упрям, целеустремленным. Если что-то не получалось в игре – до последнего старался добиться цели», – говорит Марина.

Мальчика не отдали маме, потом похоронили в братской могиле в родном Мариуполе.

Софийка из Херсона в свои 6 лет очень любила сказки и даже научилась читать. Все вокруг увлекались родителями девочки и ее воспитанием. А она тем временем ждала своего братика, одерживала победы на танцевальных конкурсах по Hip-hop в Херсоне, Одессе и Киеве и говорила:

«Как братик вырастет, я буду танцевать с ним».

Но 24 февраля война пришла в их город, и вместе с Софийкой русские кафиры убили ее маму, дедушку, бабушку и, чтобы брат не кричал, решисты выпустили пулю в полуторамесячное дитя:

«В 17:13 я позвонил маме и услышал, как их убивают, – вспоминает трагические события родной дядя Софийка Денис. – Я слышал, как попали в мою племянницу, Софию. Моя мама начала кричать: «Это ребенок, что вы делаете!». Слышал, как было три автоматные очереди и убивали родителей, жену брата. Маленький Иван кричал, плакал. Потом услышал выстрел – и малыш замолчал. В момент, когда слушал, как убивают моих, я понимал, что ничего сделать не могу».

Отец Софийки Олег рассказывает, что через час после преступления, родных допустили к месту трагедии:

«Детей забрал тесть, когда они подавали признаки жизни, и повез их в больницу, где в реанимации они умерли».

А Софийка, как и все девочки, любила играть куклами LOL и носить платья. Обожала макароны, борщ со сметаной и жевательные конфеты. Имела невероятное количество друзей, ведь легко находила подход к людям, с ней дружили все и на танцах, и в деревне, и в детском саду.

Похоронили девочку вместе с родными в Новой Каховке.

Маленькому херсонцу Ивану было полтора месяца, но его рождения ждали очень долго родители, а еще больше – родная сестренка Софийка, которая и решила, что его зовут именно Иваном. На Рождество уже было запланировано кесарево сечение, но ребенок решил, что хочет познакомиться со своими родными раньше и родился в 17:30 5 января 2022 года.

Софийка не могла насладиться своим братиком, очень его любила и говорила, как Иванко вырастет – будет с ней танцевать и бороться за призовые места на конкурсах.

Но 24 февраля, когда семья спасалась из Новой Каховки и искала убежища, российские убийцы пустили пулю в полуторамесячный ребенок, плакавший от страха. Перед тем, как убить Иванка, они расстреляли всю его семью, которая была в одном автомобиле – маму, бабушку с дедушкой и сестренку Софийку.

Через час после преступления к месту трагедии допустили второго дедушку, который забрал двоих детей и отвез в больницу. Однако бесполезно. Ранения были не совместимы с жизнью, и малыши скончались в реанимации.

Похоронили младенца в одном гробу с мамой Ириной, рядом с сестрой Софийкой, дедушкой Олегом и бабушкой Анной в Новой Каховке.