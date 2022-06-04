Минреинтеграции подтвердило обмен телами погибших военнослужащих с россией

Фото: иллюстрация В четверг, 2 июня, на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и россией.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле «160 на 160», – говорится в сообщении.

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Как известно, ранее об обмене сообщили российские СМИ. По информации «Преступности.НЕТ», Украине отдали тела погибших на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.