Нардеп Костенко заявил, что на границе с Херсонской областью ВСУ ведут проактивные действия с целью выхода на лучшие рубежи

Народный депутат Украины Роман Костенко рассказал о состоянии дел на Южнобужском направлении, где в последнюю неделю ВСУ проводят контрнаступательные действия.

Об этом шла речь в эфире телеканала Рада.

- Южное направление: в целом ситуация у нас, видимо, не изменилась за несколько последних дней. Враг продолжает, если говорим конкретно о городе Николаеве, который сейчас под наибольшей угрозой (если мы не говорим об оккупированном Херсоне). Враг увеличил интенсивность обстрела города: и днем и ночью он обстреливает. Если раньше РСЗО, - сейчас уже добавились постоянно бьющие крупнокалиберные минометы. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Как и всюду, где враг применяет крупнокалиберную артиллерию, или вообще какую-нибудь артиллерию, - сообщил Костенко.

Что касается передней линии, то там, по словам народного депутата, на границе Херсонской и Николаевской областей идут серьезные бои.