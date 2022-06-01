В Кабмине добавили Новобугскую ОТГ в перечень территорий, расположенных в районе боевых действий

В Украине расширили перечень территорий Украины, расположенных в районе боевых действий. В частности, в Николаевской области добавилась Новобугская ОТГ, которая входит в Баштанский район.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

«По состоянию на 30.05.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях», - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что всего в список вошли 8 областей з 310 общинами суммарно.

«Перечень не является фиксированным документом - он регулярно актуализируется», - добавляют в ведомстве.

В Николаевской области в перечень добавили Новобугскую ОТГ. Как известно, в ночь с 29 на 30 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Нового Буга.