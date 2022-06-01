«Это реально сделать еще в этом году»: Министр Резников поделился оптимистичным прогнозом, когда закончится война

Министр обороны Алексей Резников поделился своим оптимистическим прогнозом, согласно которому война россии против Украины может завершиться еще в текущем году.

Об этом шла речь в ходе его выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

- россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году, - заявил Резников.

По его словам, кремлевские власти мечтают собрать «все российские земли».

- Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем, - подчеркнул Резников.

Кроме того, он выразил позицию, что российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.