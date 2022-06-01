ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ уничтожили несколько десятков техники врага, в том числе вертолет «К-52»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 4 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 5 июня.

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00:34 На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в субботу, 4 июня, уничтожили 47 единиц вражеской техники, включая вертолет К-52.

Бойцы группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага, на трех локациях продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Потери врага составляют: личного состава – 60, БТР – 1, ББМ – 1, минометов – 2, АТТ – 26, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3.

00:12 За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 - в Веселом, 1 - в Адамовке и 1 - в Крестище. Еще 9 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

00:01 Экс-нардеп Сергей Лещенко опубликовал видео из Николаевки, расположенной между Лиманом и Славянском, в эпицентре артиллерийского боя за Донбасс.