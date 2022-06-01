По состоянию на утро россия уже выпустила по Украине 2503 ракеты, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на утро 4 июня россия выпустила по территории Украины 2503 ракет.

Об этом идет речь в его традиционном обращении.

Глава государства напомнил, что сегодня, в 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит в результате российского артиллерийского обстрела.

- Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли три монаха лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и «прилеты» российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает русскую армию. Они готовы сжигать все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине, - заявил Зеленский.

По его словам, за время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей.

– Среди них есть и старинные – пережившие Вторую мировую войну, но не устоявшие русскую оккупацию. Есть и те, которые были построены после 1991 года. Всехсвятский скит Святогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. 10 июня была бы очередная годовщина начала постройки. Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру, как и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни. Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, как ни в чем не бывало, - акцентировал внимание Президент Украины.

Зеленский напомнил, что российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаев, города и общины Запорожской области, Харьковщину. Кроме того, в крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также тяжело – в Лисичанске, Марьинке, Курахово, других городах и общинах Донбасса.

Также Глава государства сообщил, что к утру сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, – уже 2503.