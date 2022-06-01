В бою с оккупантами в Николаевской области погиб командир батальона морской пехоты Сергей Дердуга

Погиб командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковник Сергей Дердуга.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

«Командир батальона морской пехоты подполковник Сергей Дердуга. Спи спокойно брат... Боль... Соболезнования родным, близким и собратьям... Отомстим!» – написал Штефан в Facebook.

По информации «Преступности.НЕТ», Дердуга погиб 3 июня во время боя с оккупантами на админгранице Николаевской и Херсонской областей. Его заместитель получил серьезное ранение.

Сергей Дердуга в сентябре 2014 года был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. А в декабре 2016 года Указом Президента Украины был награжден медалью «Защитнику Отечества».

Редакция «Преступности.НЕТ» выражает свои соболезования родным и близким Сергея Дердуги в связи с его гибелью.