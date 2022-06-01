Война на Николаевщине: В области отбой воздушной тревоги, которая держалась всю ночь

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 4 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:36 В Генштабе сообщают:

-На Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

-Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

-В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

-Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БПЛА типа "Форпост" на Южном направлении.

07:29 В Николаевской области отмена воздушной тревоги.

07:20 Над Николаевской областью сбили две вражеские ракеты. Об этом сообщает спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на службу связей с общественностью командования ВМСУ.







07:03 Воздушная тревога в области держится всю ночь. В сетях сообщают, что утром был ракетный удар по Николаеву.