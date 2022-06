«Такие «персоны» останутся на помойке истории»: В ОП раскритиковали спикера парламента Венгрии за оскорбления Зеленского

В Офисе президента отреагировали на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес Владимира Зеленского и упомянули о Корюковской трагедии.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице заместителя главы ОП Андрея Сибиги.

«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания «недополитиков» вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: He who is guilty is the one that has much to say, Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года», – написал Сибига.