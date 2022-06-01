«Такие «персоны» останутся на помойке истории»: В ОП раскритиковали спикера парламента Венгрии за оскорбления Зеленского

В Офисе президента отреагировали на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес Владимира Зеленского и упомянули о Корюковской трагедии.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице заместителя главы ОП Андрея Сибиги.

«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания «недополитиков» вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: He who is guilty is the one that has much to say, Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года», – написал Сибига.

Он также отметил, что хотел бы услышать оценку Ласло Кевера о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка.

«С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли «политиков», а еще если откликается изнутри фашистская ДНК», - написал Сибига.

«История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие «персоны» останутся на помойке истории. В этом сомнений нет - разве что вспомнят как недоразумение, которое «подгавкивало» на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей», - добавил он.

Сибига также добавил к сообщению ссылку на страницу в Википедии о Корюковской трагедии.

Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области), совершенное 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

Масштабы трагедии исключительны среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Корюковские убийства по количеству жертв почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь, в 41 – чешское Лидице, в 12 – французский Орадур.

Напомним, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о «психических проблемах» у Президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.