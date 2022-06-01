Выпущенная оккупантами по Киеву ракета «Калибр» пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС

Утром в воскресенье, 5 июня, российская крылатая ракета «Калибр», запущенная по Киеву, пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

«5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа «Калибр», пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС. Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации», - говорится в сообщении.

В Энергоатоме допускают, что эта ракета летела в сторону Киева, где утром раздавались взрывы.