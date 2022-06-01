Операция «Подкова»: Украинские воины эвакуировали двух пони из зоны боевых действий и перевезли их в Николаевский зоопарк

Украинские воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода по приказу командования эвакуировали из зоны боевых действий двух пони.

Об этом сообщают на странице бригады в Facebook.

Пони остались в зоне боевых действий и были очень напуганы постоянными обстрелами. Когда их обнаружили, они щипали заросшее крыльцо одного из полуразрушенных зданий.

«Нашим рыцарям удалось успокоить и обуздать пони, но как только это заметили вражеские силы - по украинским защитникам был открыт плотный огонь», - пишут в бригаде.

Сейчас животные находятся в безопасности. При содействии командования бригады они были размещены в Николаевском зоопарке, где они получают надлежащий уход.

Напомним, в Николаеве Нацгвардия провела переподготовку бельгийской овчарки Макса, которого привезли с собой оккупанты и бросили при отступлении.