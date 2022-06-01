Николаевская бабушка передала на нужды ВСУ 10 тысяч гривен – она копила их пять лет

В Николаеве 89-летняя пенсионерка передала 10 тысяч гривен, которые копила с пенсии, на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в организации «МрійДій».

В течение 5 лет Кондрашова Генриетта Анатольевна, которой в этом году исполнится 90 лет, собирала эти средства с пенсии в 3600 тысяч гривен, чтобы порадовать своих родных и близких.

Когда началась война, пенсионерка связалась с волонтерами МрійДій и сообщила, что решила передать все собранные средства защитникам Украины.

«Мы всячески отказывали ее это делать, но она настояла на своем. «А кому? Кто сейчас больше всего нуждается? Я думаю, что это наиболее подходящие люди, мне не жалко, абсолютно не жалко денег для них», - передают слова пенсионерки активисты.

Вклад Генриетты Анатольевны уже зачислен на сбор на автомобили для ВСУ и больниц. На эти средства будет приобретен один из кроссоверов для ВСУ. Ссылка на сбор на авто для ВСУ и больниц - https://mriydiy.com/project/165.

«Больше всего нас растрогало, что, отдавая последние деньги, бабушка попросила кое-что для себя: по кусочку сыра и колбасы, чтобы сделать два бутерброда, ведь она забыла, какие они на вкус. Генриетту Анатольевну МрійДій берет на полное обеспечение – будем поставлять бабушке все, в чем она будет нуждаться. С такими людьми и ради таких людей мы должны победить в войне!» - добавили активисты.

Напомним, 9-летняя Кира из Чернигова решилась впервые в жизни обрезала длинные волосы, чтобы потом продать их и передать деньги воинам, защищающим Украину.