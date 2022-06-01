Оккупанты на Херсонщине «отжимают» частный бизнес у владельцев АЗС и переживают, чтоб «бабло из-под носа не увели»

Российские оккупанты в Херсонской области хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.

Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины разговор между «гауляйтером» Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником «председателя» Крыма Рустемом Ниметуллаевым.

«Если можно будет работать через брошенные заправки, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам «спецоперации» можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», – предлагает Ниметуллаев.

Генический «гауляйтер» соглашается с предложением, но переживает, чтобы «бабло из-под носа не увели…», потому что не хочет остаться без дополнительного «заработка».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь, в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…» – говорит колаборант.

В СБУ добавляют, что по факту россия просто грабит Украину, а идеи «борьбы с нацизмом» нужны для телезрителей из рф.

«Поэтому идеи «руZZкого мера» рассчитаны разве что на зрителей РосТВ. А украинские территории им нужны, чтобы грабить нашу страну в промышленных масштабах», - добавили в СБУ.

Напомним, народный депутат Украины Роман Костенко рассказал о состоянии дел на Южнобужском направлении, где в последнюю неделю ВСУ проводят контрнаступательные действия.