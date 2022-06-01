«Венгрии надо прекратить жить прошлыми проблемами и опускаться до личных обид»: Стефанчук ответил венгерскому коллеге на оскорбления Зеленского

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук раскритиковал заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера и в целом позицию Будапешта по Украине.

Об этом сообщается на странице Верховной Рады в Telegram.

«По заявлению спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине в том числе – закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена ​​достаточно быстро», - написал Стефачнук.

Он заявил, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных обид и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды.

«И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь, – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору», - подчеркнул спикер.

Напомним, члены Европейского Союза не могли согласовать запрет на импорт российской нефти из-за Венгрии. Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.

Также сообщалось, что Венгрия знала, что россия нападет на Украину, и рассчитывала захватить часть территории. Но в Венгрии это отрицают.

При этом, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о «психических проблемах» у Президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке. В Офисе президента отреагировали на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес Владимира Зеленского и упомянули о Корюковской трагедии.