Российские солдаты только в Донецкой области разрушили почти полсотни религиозных сооружений

Только в одной Донецкой области россияне за 3 месяца войны уничтожили 43 религиозных сооружения, большинство из которых принадлежало УПЦ МП.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram.

Как известно, вчера в результате обстрела Святогорска сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры, но это далеко не первое религиозное сооружение, уничтоженное россиянами.

В самом только Святогорске, объединяющем три памятника архитектуры и культуры, россияне повредили историко-архитектурный музей, уничтожили храм, два скита и два корпуса келий Святогорской лавры, убив четырех монахов.

«Всего по области россияне разрушили или повредили уже по меньшей мере 43 религиозных сооружения – абсолютное большинство из них принадлежало московскому патриархату», - сообщил он.

Кириленко уверен, что эти обстрелы – целенаправленное уничтожение любых проявлений украинской культуры.

Напомним, Президент Зеленский заявил, что уничтожение Всехсвятского скита должно побудить УПЦ МП к более решительным выводам.