На Донбассе украинские воины ликвидировали российского генерала Кутузова

На Донбассе ВСУ ликвидировали российского генерал-майора Романа Кутузова.

По данным «Преступности.НЕТ», Кутузова ликвидировали в районе трассы Бахмут-Лисичанск.

Эта трасса является «дорогой жизни» для подразделений ВСУ, которые ведут бои за Северодонецк, ранее украинская армия неоднократно отбивала атаки российских войск, пытавшихся взять под контроль эту дорогу. По другим данным, Кутузова ликвидировали в районе поселка Николаевка Попаснянского района, где ведутся бои. Этот поселок находится возле трассы Бахмут-Лисичанск.

Подробности ликвидации Кутузова пока неизвестны. Российские пропагандисты утверждают, что «опять генерал повел в атаку людей». Гибель Кутузова подтвердил депутат госдумы рф Дмитрий Саблин.

Кутузов, по предварительным оценкам, мог стать десятым или двенадцатым генералом рф, которого ликвидировали украинские войска. Кутузов в 2017-2019 годах командовал 5-й общевойсковой армией рф, которая принадлежит к Восточному военному округу и базируется в Уссурийске (Приморский край, рф).