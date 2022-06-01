Оккупанты на Херсонщине угрожают «случайными пожарами» в магазинах, где не принимают рубли

В Херсонской области оккупанты угрожают предпринимателям пожарами в магазинах, если те отказываются выставлять ценники в рублях и принимать российские деньги.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник председателя ОВА Сергей Хлань.

По его словам, херсонцы не хотят пользоваться российскими рублями, а предприниматели отказываются ставить двойные ценники в магазинах. Поэтому оккупанты в городе расклеили листовки с призывом выполнять приказы российской власти либо предприниматели лишаться имущества.