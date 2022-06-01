В Херсоне оккупанты на внедорожнике устроили ДТП – погибло два человека, четверо пострадали

В Херсоне 5 июня случилось ДТП, в котором погибло два человека и четверо пострадали.

Телеграм-канал «Х*евый Херсон» сообщает, что Toyota Land Cruiser на пересечении улиц Ушакова и Кулика врезался в «Славуту».

По предварительной информации, погибли водитель и пассажирка «Славуты». Во внедорожнике находились четверо российских оккупантов.

«На Toyota неслись со скоростью около 180 км на красный свет. От удара их машину подкинуло до проводов троллейбуса. В Toyota было очень много документов, она очень часто ездила с орками. Водитель убежал, были трое пассажиров, все в черном», - сообщают очевидцы.

По одним данным, водитель сбежал на гражданском автомобиле, по другим – на «Тигре» оккупантов.

Также в ДТП пострадал и белый минивэн, пока неизвестно, что случилось с его водителем.