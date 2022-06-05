ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 18 единиц вражеской техники

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 5 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 6 июня.

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00:30 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 5 июня отразили 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:

• 4 танка; • 3 артиллерийские системы; • 8 боевых бронированных машин; • 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

00:18 Член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко показал, как выглядит Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве после ракетного удара.

00:02 Правительство Испании готово поставить Украине расконсервированные боевые танки Leopard 2A4, провести обучение танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.

Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает El Pais, пишет «Лига.net».

Источник говорит примерно о 40 танках для ВСУ, которые нужно отремонтировать и дооснастить. Из-за дефицита бюджета танки в итоге подвергли процессу «осушения» (изъяли батареи, масла и любые другие элементы, которые можно использовать в будущем). Они уже около 10 лет «находятся в спячке» на базе в Сарагосе.

Кроме того, Испания предложила Украине обучить танкистов для «леопардов». Инструктаж, согласно источникам, первоначально должен проводиться в Латвии, где испанская армия разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E. На втором этапе обучение украинских танкистов будет проходить уже в Испании.

Издание пишет, что Мадрид уже завершает поставку Киеву батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide (вероятно, речь идет об Aspide 2000), которые испанская армия заменила у себя другой, более совершенной системой.