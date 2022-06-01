В боях на Николаевщине погиб заместитель командира 18-го батальона морпехов Александр Штоюнда

Во время боев на Николаевщине погиб заместитель командира 18-го отдельного батальона морской пехоты майор Александр Штоюнда.

Об этом сообщает Анатолий Штефан.

Александр защищал Украину с начала войны, с 2014 года в составе 72-й бригады прошел бои в Мариуполе, Краснопартизанске, Изварино, Белокамянке.

«Он у меня выполнял самые трудные задачи. Таких людей должны знать все. Это образец военного разведчика», - приводят характеристику майора.

Во время боев в Николаевской области майор получил тяжелое ранение, его сумели эвакуировать, но он умер, несмотря на усилия медиков.

Ранее сообщалось, что погиб командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковник Сергей Дердуга.