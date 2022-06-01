Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 59 оккупантов с техникой и три склада боеприпасов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 5 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:42 На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы. Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов , говорится в утренней своде Генштаба ВСУ.

07:09 В южной операционной зоне обстановка динамично напряжена. Противник пытается улучшить свое положение, но, не преуспевая, укрепляется на оборонительных рубежах, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В течение дня 5 июня по нашим позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено три поражения.

Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены 59 оккупантов, танк и шесть других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс «ТОР М1», реактивная система залпового огня, самоходная гаубица «Гвоздика», пять автомобилей. Также в трех разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены три полевые склады боеприпасов.

В Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. В готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся один надводный корабль и одна подлодка, снаряженные крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся пять больших десантных корабля.

06:20 В Николаевской области отменили затяжную воздушную тревогу, которую объявили в 01:37.