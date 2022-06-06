Оккупанты захватили уцелевшие отделения «Укрпочты» в Мариуполе - им уже присвоили российские индексы

Российские захватчики присвоили уцелевшие после их бомбардировок отделения АО «Укрпочта» в Мариуполе.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в Telegram

«Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на воровстве микроволновок и унитазов. Здесь они мастера международного класса. Даже специальную почту для этого добавили. После окончания операции «z-унитаз», они перешли к нашей почте. Вчера я узнал, что отделения «Укрпочты» в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбежки, (теперь) во временном распоряжении орков. Акцент на слове ВРЕМЕННОМ», - написал Смилянский.

По его словам, помещения теперь использует почта ДНР/России. Им уже присвоили 6-значные российские индексы.

«Ну «шестеркам» шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма у почты России для нацификации уже есть», - прокомментировал он.

Смелянский выразил надежду, что «пока там из Москвы будут идти поздравительные открытки, ВСУ успеют вернуть контроль над городом».