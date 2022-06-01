Турция заявила, что ждет решения по вопросу экспорта украинского зерна в «ближайшие дни»

Турция заявила, что «в ближайшие дни» ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.
Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал во время визита в Мадрид, передает УНИАН со ссылкой на «Анадолу».
Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.
По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, россией и ООН.
«Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера», – очертил переговоры Калин и добавил, что «есть определенные законные ожидания безопасности» относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.
Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, «не смотрит на это негативно».
«Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются», - говорит он.
Он добавил, что ожидается встреча властей и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.
«Даже если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Потому что время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку такого коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам, что чем быстрее мы начнем, тем лучше», - заявил он.
Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.