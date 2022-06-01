Турция заявила, что ждет решения по вопросу экспорта украинского зерна в «ближайшие дни»

Турция заявила, что «в ближайшие дни» ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.

Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал во время визита в Мадрид, передает УНИАН со ссылкой на «Анадолу».

Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.

По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, россией и ООН.

«Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера», – очертил переговоры Калин и добавил, что «есть определенные законные ожидания безопасности» относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.

Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, «не смотрит на это негативно».

«Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются», - говорит он.

Он добавил, что ожидается встреча властей и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.

«Даже если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Потому что время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку такого коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам, что чем быстрее мы начнем, тем лучше», - заявил он.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить ​​«Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.