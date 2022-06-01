Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но те воруют друг у друга

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06.06.2022 12:09

Родственники оккупантов, проживающие в россии, организовали «логистические центры» по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

- Смотри, там красная коробка с теликом стоит – это чье? Чья микроволновка, одна лишняя? У нее еще три телевизора в коробке и один без коробки. Некоторое люди уже забрали.

- Что у нас осталось?

- Один огромный телевизор без коробки. Один телевизор в коробке, красный. Стиралка в коробке и без.

Но бизнес идет не очень: российские солдаты воруют друг у друга.

«Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…», - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в рф.

Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: «3 телевизора в коробке и 1 без коробки». Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал «тот хрен, который... он два раза забирал». Поэтому она просит мужа разобраться».

    Фотофакт