Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но те воруют друг у друга

Родственники оккупантов, проживающие в россии, организовали «логистические центры» по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
- Смотри, там красная коробка с теликом стоит – это чье? Чья микроволновка, одна лишняя? У нее еще три телевизора в коробке и один без коробки. Некоторое люди уже забрали.
- Что у нас осталось?
- Один огромный телевизор без коробки. Один телевизор в коробке, красный. Стиралка в коробке и без.
Но бизнес идет не очень: российские солдаты воруют друг у друга.
«Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…», - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в рф.
Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: «3 телевизора в коробке и 1 без коробки». Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал «тот хрен, который... он два раза забирал». Поэтому она просит мужа разобраться».