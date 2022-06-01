Родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине, но те воруют друг у друга

Родственники оккупантов, проживающие в россии, организовали «логистические центры» по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

- Смотри, там красная коробка с теликом стоит – это чье? Чья микроволновка, одна лишняя? У нее еще три телевизора в коробке и один без коробки. Некоторое люди уже забрали.

- Что у нас осталось?

- Один огромный телевизор без коробки. Один телевизор в коробке, красный. Стиралка в коробке и без.