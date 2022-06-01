Глава Николаевской ОВА заявил, что оккупанты усилили обстрел для создания иллюзии доминирования и отчета руководству, хотя несут большие потери

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты усилили обстрел для создания иллюзии доминирования в регионе и отчета руководству, хотя на самом деле несут большие потери.

Об этом он заявил в эфире телеканала «FREEДОМ».

– Сейчас усилилось количество обстрелов гражданских объектов сел и городов. Я думаю, это с точки зрения создания иллюзии, что их доминирование происходит в регионе, и отчета своему руководству. С точки зрения военной, то, наоборот, они теряют позиции, пытаются отбить безуспешно, несут потери, – сказал Ким.

Глава ОВА также отметил, что все, кто хотел выехать из сел, которые находятся ближе к линии фронта, – уже эвакуировались. Те, кто остались получают от властей необходимую помощь.