Двоим полицейским, которые в Снигиревке отдали пистолеты и патроны оккупантам, объявили подозрение

В Николаевской области двум полицейским сообщено о подозрении за то, что передавали оружие российским оккупантам.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Двум работникам отделения полиции № 2 Баштанского райотдела полиции ГУ НП в Николаевской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 4 статьи 111-1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые во время оккупации города Снигиревка вместо защиты страны от агрессора, действуя по предварительному сговору, добровольно передали военным формированием рф табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов «ПМ» и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

Досудебное расследование осуществляется Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении Николаевского управления ДВБ Нацполиции Украины.

Напомним, как полицейского из Снигиревки Игоря Калачева уличили на сотрудничестве с оккупантами, его уволили и привлекают к уголовной ответственности.