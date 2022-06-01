Двоим полицейским, которые в Снигиревке отдали пистолеты и патроны оккупантам, объявили подозрение

В Николаевской области двум полицейским сообщено о подозрении за то, что передавали оружие российским оккупантам.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Двум работникам отделения полиции № 2 Баштанского райотдела полиции ГУ НП в Николаевской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 4 статьи 111-1 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые во время оккупации города Снигиревка вместо защиты страны от агрессора, действуя по предварительному сговору, добровольно передали военным формированием рф табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов «ПМ» и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.
Досудебное расследование осуществляется Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении Николаевского управления ДВБ Нацполиции Украины.
Напомним, как полицейского из Снигиревки Игоря Калачева уличили на сотрудничестве с оккупантами, его уволили и привлекают к уголовной ответственности.