В западной части Украины создали лагерь для пленных оккупантов

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине создали лагерь для военнопленных из россии, его оборудовали в одной из западных областей. В такое учреждение помещают тех военнопленных, которых не планируют обменивать.

Об этом пишет «Лига.net».

- Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену, – сообщил Малюська.

По его словам, военных рф, которые недавно попали в плен или у украинской стороны есть планы их обменять, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины.

Малюська описал уровень содержания военнопленных рф как «немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного»: у них есть доступ к представителям Красного Креста, лучше питание и средства гигиены.

Он добавил, что украинская сторона придерживается норм Женевских конвенций и руководствуется принципом, чтобы у военнопленных рф не было никаких оснований обвинять нас в пытках и военных преступлениях.

Также министр юстиции добавил, что россия содержит украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но и есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.