Президент Зеленский поддержал идею ввести визовый режим для граждан россии

Введение визового режима в отношении граждан рф для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Об этом на встрече с журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

- Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата, - отметил он.

Напомним, за день до начала полномасштабного вторжения россии на фоне эскалации на границах Президент говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.

После вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с россией, из-за войны не работают контрольные пункты пропуска на границе с рф и Беларусью.