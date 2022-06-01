«Наше оружие – лучшие гарантии безопасности»: Зеленский о разблокировке украинских портов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос разблокирования украинских портов для экспорта зерна. Он считает, что Украина должна гарантировать безопасность поставок с помощью оружия.

Об этом сообщает «Суспільне».

Зеленский отметил, что Турция ищет формат гарантий безопасности для разблокирования украинских портов и может стать посредником в этом процессе.

- Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику россии, что якобы мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности, - сказал Зеленский.

В ответ на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, Президент сказал:

- Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии, - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что принять участие в деблокаде украинских портов смогут страны, которым Украина доверяет, и которые готовы рисковать.

Как пишет Bloomberg, россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, однако не согласовывали свои условия с Украиной. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Ожидается, что министр иностранных дел россии Сергей Лавров обсудит план разблокирования украинских портов во время переговоров в Анкаре 8 июня. Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос.

Как сообщает «Зеркало недели», согласованный россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей через Черное море под эгидой ООН. рф требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия. Предложение путина о разблокировании Черного моря прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.