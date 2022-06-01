В плену рф находится 2,5 тысячи защитников «Азовстали», их освобождением занимается разведка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в плену россиян находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя.

Об этом он сказал в ходе сегодняшней встречи с журналистами, пишет «Бабель».

Президент Украины считает, что россиянам невыгодно пытать украинских военных с «Азовстали», потому что они являются «публичными пленными». Зеленский также отметил, что их освобождением занимается Главное управление разведки.

- На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках рф. Мы знаем, о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять. ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный – вернуть людей домой. Первая часть была – вывести людей живыми. Я считаю, что ГУР первую часть сделало. Сегодня есть вторая часть – вернуть живыми их домой. Они в этом вопросе у нас сегодня специалисты лучшие. Может не самые лучшие в мире, но для нас они самые лучшие. Я им лично доверяю, – отметил Президент.

Также по словам Зеленского, он не воспринимает заявления российских властей и главарей «ДНР» относительно дальнейшей судьбы украинских защитников.