В Одессе простились с командиром 18-го батальона морпехов, погибшим в боях на Николаевщине

В Одессе 6 июня простились с героически погибшим на фронте на Николаевщине командиром 18-го отдельного батальона морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.

Об этом сообщает «Думская».

Его жизнь оборвалась 3 июня во время боя за освобождение временно оккупированных населенных пунктов Николаевской области. За свой героизм еще в 2014 году Сергей Дердуга был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени и личным оружием. Проститься с Героем пришли близкие, родные и сослуживцы морпеха.

- Когда пришла война, я стала волонтером, хотя до этого мало общалась с военными, - рассказала опекавшая 18-й батальон волонтерка Наталья Делиева. - Я была очень поражена нашими воинами – какие они мужественные, какие они патриотичные, самоотверженные. Командир батальона Сергей – это самородок, это настоящий Герой Украины, с такой самоотдачей он выполнял все задания и поставленные цели до самого конца. У него было еще много целей, и главная цель – наша Победа. Мы должны ее выполнить.

Офицера похоронят на малой родине, в Винницкой области.