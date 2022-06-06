На Черниговщине СБУ задержала уголовников, хранивших арсенал оружия для российских ДРГ

СБУ нейтрализовала на Черниговщине преступную ячейку, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ, планировавших «прорыв» в Украину с территории рф. У них обнаружили оружие и оборудование российского спецназа.

Среди изъятого: снайперские винтовки бесшумной стрельбы «Винторез», реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» и автоматы бесшумной стрельбы «Вал», снайперская винтовка Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения. Оружие хранили в заранее обустроенных схронах на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова.

В настоящее время все участники группы задержаны. СБУ разыскивает других лиц, причастных к организации диверсий.