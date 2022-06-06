США предупредили 14 стран, чтобы те не покупали зерно, украденное россией в Украине

Администрация президента США Джо Байдена направила письма властям не менее 14 стран мира и предупредила их о том, что россия пытается продать им украденное из Украины зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Среди стран, получивших предупреждение США: 10 стран Африки, Пакистан, Турция, Бангладеш, Шри-Ланка.

Согласно данным США, речь идет о 500 тысячах тонн украинской пшеницы, стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов. Зерно было вывезено наземным путем из Украины во временно оккупированный Крым, после чего его погрузили на суда. Также из Керчи в Средиземное море курсируют по меньшей мере три судна, которые занимаются экспортом похищенного зерна, это: «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» и «Михаил Ненашев».

Издание добавляет, что многие страны вероятно проигнорируют угрозы от США, поскольку, например, в Африке есть страны, исторически предпочитающие сотрудничество с россией, а также и те, которые опасаются голода.