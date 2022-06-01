Некоторые западные политики подталкивают Украину к невыгодному миру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что западные политики и медиа начинают толкать Украину к завершению войны с невыгодным для Украины результатом, но Зеленский заверил, что подобные переговоры ни с кем не ведет.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Никаких переговоров о мирном плане у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся. Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические. Усталость нарастает, люди хотят какого-нибудь результата для себя, а нам с вами нужен результат – для нас, - отметил Президент.

При этом Зеленский считает, что Украина должна работать «со всеми европейскими, мировыми государствами».