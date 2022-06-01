Николаевские морпехи на учениях прошли испытание тяжелой бронетехникой

Подразделения николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского прошли подготовку по «обкатке» тяжелой бронетехникой.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

«В мире существует только две силы: меч и дух. В долгосрочной перспективе дух всегда одерживает победу над мечом. Наши стальные герои не на словах показывают всему миру, что значит закаленный боевой дух морской пехоты», - отметили в 36-й бригаде.